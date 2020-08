Lippi: “De Rossi ha molto da insegnare ai giocatori, come allenatore riuscirà”

Marcello Lippi non ha mai nascosto il suo debole per Daniele De Rossi e Francesco Totti. L’ex centrocampista di Ostia, dopo aver chiuso la carriera da giocatore, è pronto a trasferirsi in panchina per seguire le orme del papà. Una scelta azzeccata, secondo l’ex ct, che a Sportweek ha fatto un pronostico sul suo futuro: “Chi somigli di più a Pirlo? Mi sembra che Nesta e Grosso abbiano qualcosa in comune, sono tutti tecnici che hanno molto da insegnare ai giocatori. Riusciranno. Come De Rossi”.