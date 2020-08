L’Inter prova il colpo Smalling per avvicinarsi alla Juventus

Non c’è solo il Manchester United a ostacolare il ritorno di Smalling alla Roma. A complicare l’operazione c’è anche l’Inter, che ha puntato il difensore per provare a ridurre il gap con la Juventus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Chris che è appena tornato alla base da una stagione super con i giallorossi, piace molto al duo Ausilio-Marotta. I nerazzurri ora ci stanno provando dopo il muro della Fiorentina per Milenkovic e puntano sui buoni rapporti con i Red Devils, dopo gli affari Lukaku-Sanchez. La cifra di 20 milioni + 5 di bonus chiesta alla Roma per il difensore però dovrà essere limata.