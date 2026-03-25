L'Inter di Oaktree si preara a un mercato nuovo, in cui verrà piazzato un colpo grosso (e costoso). E i nerazzurri, sotto sotto, non hanno mai smesso di credere che quel qualcuno possa essere ancora Manu Koné, centurione romanista corteggiato a lungo appena qualche mese fa. Non un centrocampista simile a lui, ma proprio il francese. Un piano preciso sulla campagna di trasferimenti estivi ancora non c’è, ma di certo la sessione estiva segnerà uno stacco rispetto al passato. Saprà di rivoluzione, i nerazzurri spenderanno denari, anche tanti se serve, per cambiare taglia. Ci saranno innesti più giovani, come da linea di condotta della nuova era, ma pure più possenti e rapidi. Qui rientra dalla porta ciò che era uscito dalla finestra mesi fa: il centrocampista “totale”, Koné, per cui i nerazzurri sono pronti a investire per davvero. Si potrebbe sfondare quota 40 milioni e tendere verso i 50 per completare l'operazione che la scorsa estate è stata sfiorata. Per un pezzo così strategico nella collezione, scrive 'La Gazzetta dello Sport', la dirigenza ragionerà in modo diverso dal passato, con meno freni alla spesa. Nella testa dell’allenatore sarà l'occasione per innovare tutto 0 quasi, dal modulo più cangiante alle caratteristiche degli stessi giocatori. Su queste basi, nessuno sarebbe più adeguato di Koné, che sa essere diga e assaltatore insieme ed è diverso da tutti i nerazzurri in rosa. Il pensiero di quel grande colpo è sopravvissuto ai piani altissimi di viale della Liberazione. Tradotto, riproveranno ad arruolarlo, puntando anche sulle necessità della squadra di Gasperini, costretta a far cassa entro il 30 giugno, indipendentemente dalla qualificazione Champions. Non è detto che il piano d'assalto interista vada in porto, anche perché sono troppe le variabili in campo: la possibilità che i giallorossi continuino a fare muro o facciano una salvifica plusvalenza con altri giocatori, eventuali offerte superiori (attenzione al Psg), senza sottovalutare l'effetto Mondiale che, già all'inizio, potrebbe far schizzare il prezzo oltre il consentito. Almeno in teoria e almeno adesso, però, i nerazzurri vogliono finalmente mettere un carico, il più pesante possibile.