Linea verde giallorossa: tocca a Calafiori e Fuzato

In due potrebbero avere l’età di un campione sul viale del tramonto. Riccardo Calafiori, 18 primavere, e Daniel Fuzato 23 anni sono la faccia bella di un avvenire giallorosso tutto da costruire, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Per entrambi il vero futuro comincia oggi. Paulo Fonseca ha ufficializzato il loro esordio stasera a Torino contro la Juventus in uno stadio che per la Roma in questi anni ha significato solo una cosa: sconfitta. “Stavolta hanno una buona occasione: giocheranno” ha detto Fonseca.

E sulla stagione il tecnico dice: “Io non voglio trovare scuse. A fine stagione faremo un bilancio di ciò che abbiamo fatto, senza trovare scuse”.