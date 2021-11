L’indebitamento sale a 418,4 milioni. Attesa per Zakaria, torna di moda Nacho

La Roma continua a spendere molto di più di quanto incassa. E il mercato di gennaio potrebbe essere non così ricco di sorprese

Peggiorano i conti della Roma. A certificarlo è il comunicato finanziario emesso ieri dal club giallorosso (su richiesta della Consob), dove emerge come l’indebitamento finanziario netto adjusted del club al 30 settembre sia salito a 418,4 milioni di euro. Come riporta Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, rispetto al 30 giugno scorso l’aumento è di ben 106,7 milioni, visto che tre mesi fa era fermo a quota 311,7. Incremento sostanzialmente dovuto ai finanziamenti soci erogati negli ultimi tre mesi dalla proprietà e che ancora non sono stati convertiti in aumento di capitale (ben 110,9 i milioni erogati da Romulus and Remus Investments LLC tramite la controllante NEEP Roma Holding S.p.A., cifra in parte compensata dal decremento del finanziamento infragruppo verso MediaCo e del debito verso le banche).