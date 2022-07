L’incastro giusto con il 3-4-2-1. E ora c’è Dybala

I pezzi si sono incastrati alla perfezione perché hanno dato solidità, equilibrio ed efficacia in avanti, dove gli esterni di centrocampo a tutta fascia concedono libertà e meno sacrificio ai trequartisti. La batteria si è arricchita del sinistro fatato di Paulo Dybala, che con Pellegrini ed Abraham di punta forma una prima linea di assoluto livello. Non è da escludere che le alchimie di Mou non possano riportare a galla il progetto tattico iniziale, perché non è un utopia immaginare una linea di trequartisti che comprenda anche Nicolò Zaniolo, schierato a volte seconda punta nella stagione scorsa ma estremamente a proprio agio da attaccante di destra che si accentra.