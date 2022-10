L’HJK festeggia il 32° titolo, ma Koskela si gioca l’Europa

Se domani sera la Roma sarà costretta a vincere per sperare nella qualificazione agli spareggi di febbraio, la situazione di classifica dell ’HJK Helsinki è ancor più delicata, come riporta Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport.

Nel caso in cui gli uomini di Mourinho dovessero uscire con i tre punti dalla Bolt Arena, l’avventura europea dei finlandesi sarebbe conclusa: con una sconfitta infatti i biancoblù perderebbero automaticamente la possibilità di finire terzi nel girone C e retrocedere in Conference League. Attenzione però. Gli scandinavi stanno attraversando un momento positivo dopo la conquista del 32° titolo di nazionale, ottenuto 10 giorni fa nonostante la sconfitta nell’ultima gara dei playoff.