L’ex Szczesny prova la rimonta su Rui Patricio

Il polacco cerca riscatto, mentre il portiere giallorosso è il punto fermo di Mourinho

Forse un po’ a sorpresa rispetto ai sondaggi, il candidato portoghese è in rimonta su quello polacco. Ovvero a inizio stagione, a 33 anni, Rui Patricio sembrava una sorta di pretoriano dello Special One, cioè un giocatore esperto, ma che aveva visto i suoi giorni migliori altrove, mentre Wojciech Szczesny, più giovane (31 anni) e inserito da anni nello spogliatoio bianconero, pareva godere dell’affidabilità di chi non avrebbe dovuto neppure fra rimpiangere il mancato arrivo di Donnarumma. Come scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, il portiere della Roma si è dimostrato una scelta estremamente azzeccata da parte dello Special One (8 gol subiti, nonostante sia fra i più impegnati della Serie A), mentre quello della Juventus stavolta ha fatto lasciare ai compagni qualche punto per strada. A proposito, il polacco è anche un ex della sfida, visto che c’è stato un tempo in cui la Roma si poteva permettere il lusso di avere Szczesny come portiere titolare e Alisson come riserva. Poi la “hybris”, la tracotanza verso gli dei (del calcio), è stata pagata. Fino all’arrivo di Rui Patricio. I rimpianti, forse, adesso possono essere finalmente accantonati.