L’Europa taglia: allarme stipendi per tutte le big

La pandemia mette in difficoltà tutto il sistema calcio, costretto all'inevitabile ridimensionamento

La crisi economica che si è abbattuta sul calcio a causa della pandemia di Covid-19 sta mostrando i suoi effetti, in Serie A come in tutta Europa. In Italia è cosa nota come l'Inter sia la prima squadra ad aver proposto un taglio degli stipendi sia ai suoi dirigenti che ai suoi calciatori, che sembrano essere contrari a questa decisione. La linea generale, non solo per i nerazzurri è quella legata all'abbassamento dei costi, soprattutto il monte ingaggi per riuscire a produrre un modello autosostenibile. Anche altri top club europei hanno la stessa necessità, chi più chi meno. Così come riporta l'autore dell'articolo Filippo Conticello su La Gazzetta dello Sport la situazione più delicata in tal senso è quella delle due grandi di Spagna, Barcellona e RealMadrid. Sia i catalani che i Blancos hanno debiti importanti e già da tempo hanno adottato una politica di abbassamento del monte ingaggi, riuscendo anche a rinnovare il contratto di giocatori importanti e di spalmare i loro stipendi in più anni. Nel caso specifico del Barcellona sono arrivati i rinnovi di quattro titolari come Ter Stegen fino al 2025, Lenglet, De Jong fino al 2026 e Piquè fino al 2024. In casa Real Madrid il discorso è il medesimo con il presidente Florentino Perez che sta cercando di gestire al meglio la trattativa legata al rinnovo di Sergio Ramos, senza però accettare le cifre esose proposte dal capitano. Non un caso quindi che questi club fossero tra i promotori della famosa "Superlega", che avrebbe permesso loro di rimpolpare considerevolmente le loro finanze. In PremierLeague il Covid ha prodotto un buco da più di un miliardo di sterline ma grazie agli introiti legati ai diritti tv il sistema non è collassato. I club inglesi sono fra gli unici che non hanno ridotto gli stipendi dei lavoratori. Solo 2 club come Liverpool e Tottenham ci hanno provato ma hanno scatenato la rabbia dei tifosi. Per quanto riguarda i colori giallorossi ogni discorso dovrà essere rimandato fino all'arrivo di José Mourinho, anche per capire quelle che saranno le reali richieste del portoghese per la prossima campagna acquisti della Roma.