L’Europa di Lukaku. Il piano della Roma: per tenere Big Rom deve vincere il trofeo

Un trionfo a Dublino per portare a casa 43 milioni Quelli che servono per la punta belga, recordman del torneo

Redazione

Quaranta milioni di euro. Tanti? Pochi? Questione di valutazioni, verrebbe da dire, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Di certo c’è che sono i soldi che serviranno, in caso, per acquistare Romelu Lukaku la prossima estate, quella del 2024. Esattamente 37 milioni di sterline, la cifra che il Chelsea e l’attaccante belga hanno aggiunto con una clausola ad hoc sul contratto che lega Big Rom ai blues prima della cessione in prestito alla Roma, alla fine del mese di agosto, quando Romelu ha accettato anche di ridursi lo stipendio per le prossime due stagioni. Una cifra altissima per le casse e la possibilità della Roma. A meno che i giallorossi non riescano a vincere l’Europa League, obiettivo che lo scorso anno è sfuggito solo ai calci di rigore, nella sfortunata finale di Budapest, contro gli spagnoli del Siviglia. Nel caso in cui la Roma riesca infatti a trionfare, la cifra totale tra incassi e bonus Uefa sarebbe infatti quella, 43 milioni di euro più o meno (le variabili attualmente solo stimabili sono infatti due: gli incassi e il market pool).

Arrivare in Irlanda, nella finale del 2024, varrebbe invece anche di più di Budapest, perché se il montepremi complessivo è rimasto lo stesso, è cambiata la distribuzione dei premi. Così quest’anno la Roma ha già assicurati i 3,63 milioni di bonus partecipazione al girone e i 3,97 di ranking storico (giallorossi terzi con 161mila punti, dietro l’Ajax a 164.000 e il Liverpool a 225.000) e il market pool (ancora non quantificabile, lo scorso anno portò 3,7 milioni, in questo può aggirarsi sui 4). Poi dal girone possono arrivare altri 3,78 milioni (630.000 euro a vittoria, 210.000 a pareggio), più ulteriori 1,1 per la sua vittoria o 550 mila per il secondo posto (a cui aggiungere 500 mila euro per l’eventuale spareggio). Quindi il percorso fino alla finale vorrebbe dire altri 11,4 milioni di premi a cui aggiungerne ulteriori 4 in caso di vittoria. In totale, quindi, circa 32 milioni di premi (con la variabile del market pool) a cui andrebbero poi sommati gli incassi. Il che, considerando l’aumento dei prezzi dei biglietti, possono essere stimati tranquillamente in almeno 11 milioni (6 o 7 partite, più la finale). In tutto, appunto, 43 milioni di euro.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.