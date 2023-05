L’Europa ci aspetta. Fiorentina-Roma con vista sulle finali da togliere il fiato

Fuori i secondi. Fiorentina e Roma avrebbero detto volentieri “passo” per questa sfida perché per entrambe è già scattata l’operazione Coppe, scrive Fabio Bianchi su La Gazzetta dello Sport. Campionato più o meno deciso per entrambe, anche se la Fiorentina ha ancora una speranza per l’ottavo posto che darebbe l’Europa se mettono fuori al Juve, Ma tant’è. Turn over massiccio per tutti. La truppa di Josè Mourinho ha la finale di Europa League a Budapest col Siviglia alle porte: si gioca tra soli 4 giorni. La Viola invece ha una settimana in più di tempo per quella di Conference League con il West Ham. Servirebbe più a Mou perché la condizione fisica generale non è esaltante e lo si è visto anche nell’ultima gara, dove ha subito il ritmo della Salernitana per uscire nel finale quando ha un po’ mollato. Condizione aggravata dal fatto che ha parecchi giocatori acciaccati. Risultato: la Roma non vince da 6 gare in campionato. Così lo Special one ha lasciato a riposare Matic e Lorenzo Pellegrini, in aggiunta agli annunciati Spinazzola e Dybala. Anche Italiano farà giocare 3-4 titolari al massimo, ma la sua squadra, tranne un paio di pedine, è più in forma della Roma. Lo sfortunato assalto finale all’Inter nella finale di coppa Italia lo testimonia. La Viola ha subito un netto calo in aprile, causa le tante partite, ma ha ritrovato la brillantezza al momento giusto. Servirà, eccome, contro gli inglesi.