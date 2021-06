L’estate di Mou, la Roma vuole uno show per lui

Il portoghese ha impegni a Londra che lo terranno distante ancora un po’. Ecco perché qui non si è ancora visto

Un mese esatto al via. Poi sarà solo Mourinho, ancora più di quanto non lo sia già, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Perché la prima Roma del portoghese prenderà forma proprio a partire dal 6 luglio, quando a Trigoria ci sarà il raduno giallorosso. Esattamente lo stesso giorno della prima semifinale dell’Europeo, un evento che l’allenatore portoghese si troverà a commentare per l’editore di News UK (“The Sun”, “The Times” e “Sunday Times”) e per l’emittente radiofonica “Talksport”. In questa sua strana estate, José Mourinho continua a tenere tutto sotto controllo. Ma da Londra, dove ha il suo quartier generale e dove resterà quasi tutto il mese di giugno (se non proprio tutto) per ottemperare agli impegni assunti prima della firma con il club giallorosso. Tra l’altro, Mou è stato costretto a restare in Inghilterra anche per impegni contrattuali con alcuni sponsor personali (tra cui anche una noto gestore di carte di credito, con cui ha dovuto girare alcuni spot promozionali), con tanto di anima in pace per i tifosi romanisti che speravano già di vederlo e ammirarlo da vicino. Dovranno invece aspettare, anche perché i Friedkin (in questi giorni a casa loro, a Houston) vogliono fare qualcosa di grande per presentarlo alla gente e fino a che non avranno tutti i permessi preferiscono non farlo sbarcare a Roma.