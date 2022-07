L’esordio di Dybala rovinato dall’Ascoli, ma la Joya cresce

Ma a fare gol, in fondo, è stato anche lo stesso Dybala. Non in campo, visto che – in una Roma senza Smalling, Zaniolo e Abraham, tanto per citare dei big – ha spesso giostrato da centravanti, partendo da sinistra accanto a Spinazzola, ma mediaticamente. La sua straordinaria presentazione al Colosseo Quadrato, davanti a diecimila persone e benedetta anche da Fendi, ha fatto il giro del mondo. Durante l’evento il nome del nuovo numero 21 della Roma è entrato nei trend mondiali, e ieri se ne sono occupati in Francia, Argentina, Spagna e Stati Uniti. Espn ha rilanciato le immagini e parla di spettacolo incredibile e definisce quello di martedì sera "il benvenuto di Roma al suo eroe". "Un’atmosfera eccezionale", scrive L’Equipe, mentre gli argentini di Olè parlano di una "follia assoluta" e il Mundo Deportivo scrive: "Accoglienza enorme per Dybala". E il bello deve ancora cominciare.