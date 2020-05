Lesione al bicipite per Perotti. Si ferma anche Fuzato

La buona notizia, per Diego Perotti, è che lunedì, insieme alla moglie, inaugurerà la sua nuova attività, un centro estetico a Casal Palocco, a due passi da casa, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Magari gli strapperà un sorriso perché, e questa è la cattiva notizia, è stato vittima di un nuovo infortunio. L’argentino, visitato a Villa Stuart, ha infatti una lesione di secondo grado al bicipite femorale: due settimane di stop nella migliore delle ipotesi, tre nella peggiore. Per Perotti, 32 anni a luglio e un contratto fino al 2021 da oltre due milioni e mezzo a stagione, si tratta del decimo stop degli ultimi due anni. Sta meglio, invece, il brasiliano Fuzato, fermo per un sovraccarico muscolare. Il problema è in via di risoluzione e ha già ripreso a fare qualche lavoro sul campo, con la Roma che aveva messo in conto, dopo due mesi di inattività, problematiche di questo tipo. Tutte più o meno gestibili, anche se sono molti i calciatori le cui condizioni vanno monitorate giorno per giorno.