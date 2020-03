Leo Gassman applaude Fonseca: “Mi piace, è bravo e preparato”

Ha partecipato ad X Factor, ha vinto Sanremo Giovani ma neppure per un momento Leo Gassmann ha pensato di abbandonare l’università. Studia e lavora, con la musica nel sangue e il cinema in famiglia, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Oltre agli studi però c’è anche un’altra costante nella sua vita: la Roma. Da piccolo andava allo stadio con uno zio ed era abbonato, ora riesce a essere all’Olimpico meno spesso ma cerca di non perdersi mai una partita. Fonseca gli piace moltissimo, lo considera un allenatore bravo ed esperto: secondo lui quest’anno la Roma è stata sfortunata per i tanti infortuni, magari il mercato non è stato perfetto, ma rimane ottimista per la fine della stagione. Infine piccola parentesi amarcord, avrebbe tenuto Nainggolan e rinnovato il contratto a De Rossi.