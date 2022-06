Leo è il nuovo ds, ma seguirà solo i giovani in prestito

Leo si occupava di seguire i ragazzi in prestito della Roma e lavorava nell’area scout del club, adesso sarà ufficialmente il nuovo ds perché Pinto ha un'altra qualifica e per i moduli federali serviva un direttore sportivo con il patentino.

Non avrà potere di firma, non si occuperà di seguire le trattative di mercato (a quello ha sempre pensato e continuerà a pensare Pinto), ma continuerà a seguire i giocatori in prestito con la qualifica di Youth Assets manager lavorando alle dipendenze di Vergine, oppure collaborerà con il gm portoghese su qualche iniziativa specifica. Nella quotidianità, insomma, non cambierà nulla.