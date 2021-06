L’entusiasmo portato da Mourinho va alimentato

Comincia a serpeggiare tra i tifosi una comprensibile voglia di materializzare le speranze di mercato

Da quel 4 maggio in cui la Roma, a sorpresa, ha annunciato l’arrivo di José Mourinho sulla propria panchina, il profumo della storia che il portoghese trascina con sé ha fatto venire l’acquolina in bocca a tutti i tifosi giallorossi. A 44 giorni di distanza dalla epifania di ritorno dello "Special One" nella nostra Serie A, l’impressione è che le attese siano tutte giustificate, ma che cominci anche a serpeggiare una comprensibile voglia di materializzare le speranze, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.