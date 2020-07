Lega: si discute della rata Sky non saldata. Oscuramento?

La Serie A si riunirà questa mattina per discutere come affrontare la questione Sky. Due gli schieramenti che si confronteranno: quello dei presidenti più pacati e intenzionati a riprendere un dialogo oggi interrotto e quelli più intransigenti (De Laurentiis guida il partito) che minacciano di oscurare il segnale. Sky non ha saldato i 130 milioni di euro dell’ultima rata della stagione in corso e il Tribunale Civile di Milano ha già accolto il ricorso della Lega ed emesso un decreto ingiuntivo (non subito esecutivo) nei confronti della tv. Ma intanto – ricorda ‘La Gazzetta dello Sport’ – l’ammontare versato finora copre l’83% delle partite, di fatto fino al turno appena giocato, non oltre. Servirebbero 14 voti su 20 per arrivare allo spegnimento del segnale.