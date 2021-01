Ledesma: “Immobile sarà decisivo. Occhio, i giallorossi sono imprevedibili in attacco”

Non ha dubbi Cristian Ledesma sul peso che il derby potrà avere sulle prospettive di Lazio e Roma: “Non inciderà molto sulla classifica, ma di sicuro sarà come sempre importante per il morale, anzi potrebbe dare la svolta sul piano emotivo a chi lo vincerà”. L’ex Lazio confida tutta la sua nostalgia: “In Argentina avevo vissuto le emozioni di quelli tra Boca e River. Ma, una volta sceso in campo contro la Roma, ti accorgi che sei in una partita davvero unica. E io poi il derby della Capitale l’ho vissuto sempre col cuore in gola da innamorato della Lazio..”.

Chi può essere l’uomo in più tra biancocelesti venerdì sera? “Soprattutto, Immobile, vista la sua media realizzativa, ma punterei anche su Luis Alberto, e su Acerbi che può rivelarsi fondamentale in difesa. La formazione di Fonseca si fa apprezzare per l’intensità che sa dare in certe fasi della partita, come è accaduto contro l’Inter. Così come ha il suo punto di forza nell’imprevedibilità del gioco offensivo visto che in avanti non dà riferimenti agli avversari” afferma l’ex centrocampista laziale su La Gazzetta dello Sport. La Lazio può arrivare in zona Champions? «Ha i mezzi per farlo. Ma quest’anno sarà più difficile rispetto alla scorsa stagione, deve acquisire una maggiore continuità”