Lecce, piace Faticanti come vice Ramadani

Il Lecce è sempre vigile sul mercato, dopo l’entusiasmante vittoria di rimonta contro la Lazio di domenica scorsa al Via del Mare, scrive Pasquale Marzotta su La Gazzetta dello Sport. Per il club giallorosso ai tratta della prima affermazione storica all’esordio proprio in questo 18° campionato in Serie A. Da ieri Pantaleo Corvino è impegnato nella missione milanese di mercato, dove si presenta alla ricerca di un centrocampista e per sfoltire la rosa (ceduto ieri in prestito il difensore Mats Lemmens al Lecco). Da segnalare l’interesse tecnico del club salentino per il giovane centrocampista della Roma e nazionale under 20 Giacomo Faticanti (2004), che potrebbe ricoprire il ruolo di vice-Ramadani. Si segue pure la pista che porta a Batista Mendy dell’Angers (Ligue 2), mediano e difensore centrale con doppia nazionalità di Francia e Guinea Bissau. Ma potrebbe esserci anche una soluzione italiana per la linea mediana ed anche con un eventuale scambio con Maleh con la formula del prestito.