Lecce, in arrivo Bove. Pongracic verso il riscatto

Arrivi e partenze. Il Lecce si muove e iniziano a prendere forma le strategie del mercato di gennaio: il primo colpo, riporta La Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere il giovane centrocampista della Roma, Edoardo Bove. A confermare la trattativa è stato Pantaleo Corvino che ha risposto sorridente con un «Magari» in modo ripetuto riguardo all’arrivo di Bove, sottolineando la concorrenza di club come Salernitana e Spezia. Poi il responsabile dell’area tecnica ha aperto alle ipotesi di riscatto per i calciatori protagonisti in questa prima parte della stagione. Come il difensore Pongracic, per il quale non è stato fissato alcun controriscatto da parte del Wolfsburg. La società salentina potrà riscattare a fine stagione il cartellino versando 2,5 milioni. Il centrale difensivo ha un ingaggio di 1,2 milioni netti (di cui 400 mila a carico del Lecce ed 800 mila pagati dal club tedesco). Le buone prestazioni di Pongracic hanno convinto Corvino a studiare l'operazione in entrata e magari a trattare sull’ingaggio futuro del calciatore (25 anni).