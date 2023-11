Lecce, D’Aversa: “Partiamo forte”

Il tecnico: "Non possiamo permetterci di andare in difficoltà, come con Parma e Fiorentina"

Redazione

Il Lecce non vince dal 22 di settembre quando al Via del Mare superò (1-0) il Genoa, come riporta La Gazzetta dello Sport. Da allora tre sconfitte e due pareggi in campionato e mercoledì l’eliminazione in coppa Italia ad opera del Parma. Un avvio brillante, poi qualcosa si è inceppato. Fino alla sconfitta in casa col Torino. Due gol segnati nelle ultime cinque gare e uno solo per il bomber Krstovic. Però si è svegliato Piccoli.

D’Aversa, che anche oggi alternerà i due, deve provare a ripartire. "Dobbiamo essere pronti a partire forte, anche se la Roma ha qualità. Non possiamo permetterci di andare in difficoltà, come con Parma e Fiorentina".

