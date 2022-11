Lecce, Bove è il primo obiettivo: Baroni lo aspetta

Il Lecce punta al giovane centrocampista della Roma Edoardo Bove , che potrebbe salutare la Capitale con il rientro di Wijnaldum dopo il recupero dall’infortunio. Per la campagna di potenziamento della linea mediana, riporta La Gazzetta dello Sport , il ds Pantaleo Corvino vuole portare in Salento con la formula del prestito il giovane talentuoso cresciuto nella scuola di Mourinho . Il ventenne romano e nazionale azzurro Under 21 propone le caratteristiche richieste alle mezzali da Marco Baroni come l’abilità negli inserimenti offensivi ed anche in zona gol.

Sul calciatore capitolino ci sono gli interessi di altri club di A ed il Lecce (che si era già mosso per un sondaggio nella scorsa estate) dovrà lottare per sbaragliare la concorrenza di Salernitana e Spezia. La trattativa è già ben avviata, in virtù dei buoni rapporti tra le due società sottolineati dal trasferimento in estate del diciannovenne attaccante svedese Joel Voelkerling Persson da Roma a Lecce. E’ stato un passaggio a zero euro, ma con il club capitolino che si è assicurato il 50 per cento dell’incasso nella futura eventuale rivendita. A pesare sull’esito dell’operazione Bove c’è un particolare non di poco conto. Ed è rappresentato dal fatto che la Roma è seriamente interessata al play danese del Lecce Morten Hjulmand (23 anni), per il cui cartellino si partirà dalla soglia di 20 milioni di euro.