Lecce, Baroni può lanciare Umtiti: “Dimostreremo coraggio con umiltà”

Il Lecce, da squadra più giovane della Serie A, si presenta dinanzi alla Roma di Josè Mourinho. Il gruppo di Marco Baroni, come riporta La Gazzetta dello Sport, cerca il quarto risultato utile di fila, ma è consapevole delle difficoltà dell’impegno. «Sarà una partita complicata e Mourinho è uno che vuol vincere anche quando gioca a tombola – ha dichiarato il tecnico del Lecce -. Dobbiamo essere pronti ad attaccare la palla e provare a metterli in difficoltà. Ci sono dei punti in palio e dobbiamo proporci con umiltà, dimostrando coraggio, determinazione e tanta voglia. Troveremo una Roma accesa. Bisogna evitare di presentarci con un atteggiamento rinunciatario. Bensì dobbiamo entrare in campo con la grande voglia di misurarci contro dei campioni». Tra i salentini è scoccato il momento dell’esordio in A per il difensore centrale campione del Mondo Umtiti. Mentre torna titolare l’attaccante Ceesay. Sarà una serata di grandi emozioni per il portiere Falcone, romano e romanista dalla nascita. La sua ultima volta all’Olimpico contro la Roma, lo scorso 22 dicembre, terminò con un pareggio (1-1) vestendo la maglia della Sampdoria.