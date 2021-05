Le strategie di Mou, tra mercato e ricicli: Sanches e Isco per una super Roma

l tecnico vuole un esperto del club al suo fianco: Totti rimane il sogno, difficile De Rossi. Spunta Samuel. In porta si fa pure il nome di De Gea. Da Kluivert a Nzonzi: rivalutare si può

Dopo essere entrati di diritto, grazie a Mourinho, nella nobiltà dell’ambizione, i tifosi della Roma adesso vogliono far saltare il banco. Il tecnico ha bisogno di un esperto di Trigoria e di cose romaniste? Chi meglio dei due ex capitani, Totti e De Rossi, magari in coppia? Radio società ci dà l’ipotesi come improbabile, ma abbiamo imparato a non fidarci mai fino in fondo, anche perché Dan e Ryan Friedkin sono estemporanei in ogni loro mossa. Il nuovo allenatore, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, ha chiesto una relazione sullo stato dei campi, la palestra e le strutture mediche a disposizione. Obiettivo: minimizzare gli stop. Inutile nascondere che in tutta Europa c’è un’orda di giocatori che vengono accostati a Mourinho. Ad esempio, si sa che la Roma cerca un portiere, e così - oltre ai sempiterni Musso, Gollini e Silvestri - si fa il nome di De Gea, finito in panchina allo United. In mediana, essendo della scuderia di Mendes, procuratore dello “Special One”, si parla di Renato Sanches del Lilla, così come da Madrid (sponda Real) si fa il nome di Isco. In mediana, occhio però anche a Sabitzer del Lipsia e a Hojbjerg del Tottenham, così come per l’attacco sono seguiti Carlos Vinicius del Benfica ed El Ghazi dell’Aston Villa. In difesa, poi, piacciono Dier del Tottenham e Akè del Manchester City, così come per i terzini destri sono seguiti Semedo dei Wolves e Pereira del Leicester. Fra gli over, infine, mai trascurare usati sicuri come Mata e Matic, entrambi alle dipendenze del portoghese allo United. Sogni ulteriori? Icardi, non molto amato dal Paris Saint Germain e Trincao del Barcellona. Si cercherà l’effetto Mourinho anche per riciclare giocatori che sembravano al capolinea della loro avventura nella Roma. È possibile, infatti, che in mancanza dell’offerta giusta giocatori come Kluivert e Under possano essere utili alla causa giallorossa. Il portoghese vuole una Roma subito protagonista. In stile Mou.