Le stelle di Roma e Virtus insieme ricordando gli scudetti del 1983

Una serata speciale per celebrare una delle annate d’oro dello sport capitolino, scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport. A quarant’anni dalla vittoria degli scudetti della stagione 1982/83, i protagonisti della Roma guidata da Nils Liedholm e del Banco di Roma di pallacanestro si troveranno insieme per la prima volta stasera alle ore 20.30 al teatro Brancaccio. Tanti i campioni che si alterneranno sul palco: Ancelotti, Conti, Tancredi, Gilardi, Polesello e Sbarra saranno solo alcuni dei protagonisti dell’evento. Prevista anche la presenza in platea delle campionesse d’Italia della Roma femminile e della Primavera giallorossa. La conduzione sarà affidata alla giornalista Cristina Fantoni, coadiuvata da Stefano Boldrini - autore del progetto - e Piero Torri.