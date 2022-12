Le spine di Mourinho, La Roma va in salita: difesa in difficoltà e attacco spuntato

Ed allora forse è anche per questo che la Roma ha deciso di blindare il ritiro di Albufeira, in Portogallo, rafforzando la sicurezza intorno allo stadio e cancellando la zona mista dopo la brutta sconfitta (0-3) con i modesti spagnoli del Cadice. Troppo brutta la Roma per mostrarsi al mondo esterno, troppo grandi le difficoltà attuali del club. Certo, la speranza è sempre che quei boccioli diventino presto rose, appunto, anche in questi giorni portoghesi che precedono la ripartenza del 4 gennaio. Ci si sta lavorando su, ieri pomeriggio ad esempio Mou ha fatto tutta una serie di partitelle tematiche a campo ridotto per aumentare l'intensità e far crescere il ritmo.