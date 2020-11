Le rivincite di Fonseca: “Ora sembra tutto facile…”

Lo sguardo è tranquillo, ma l’impressione è che, partita dopo partita, com riporta La Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca abbia tante rivincite da prendersi dopo lo scetticismo nei suoi confronti di inizio stagione. “Adesso sembra tutto facile, ma il Cluj aveva fatto buoni risultati. La Roma ora è sicura: cambia giocatori, ma non le intenzioni“.

E poi l’ex oggetto misterioso Mayoral si è svegliato. “È giovane, dobbiamo dargli tempo per adattarsi, ma sono contento per la una doppietta. Ha fatto bene. Questa cosa gli darà fiducia. E l’intesa con Mkhitaryan e Pedro ha funzionato. Era importante fare gol presto per gestire la partita. Fatto“.

Fonseca ha l’aria di chi non voglia esagerare con gli entusiasmi. “Io penso solo a ciò che dobbiamo fare per crescere. Stiamo migliorando, la squadra sta giocando bene ed è in fiducia: il resto per me non è importante“.