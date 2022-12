Le ragazze sbancano Praga. Comune, per loro all’Olimpico

La Roma femminile chiude il 2022 nel migliore dei modi scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport. Dopo aver conquistato la qualificazione ai quarti di finale di Women’s Champions League con un turno d’anticipo, nell’ultima giornata della fase a gironi le ragazze di Spugna si sono imposte per 3-0 in trasferta con lo Slavia Praga grazie alle reti di Giacinti, Kollmats e Linari. Le giallorosse concludono il cammino nel gruppo B al secondo posto - con 13 punti - dietro il Wolfsburg. Il sorteggio dei quarti è in programma il 10 febbraio: dall’urna di Nyon, Bartoli e compagne pescheranno una tra Chelsea, Arsenal e Barcellona. Da stamattina invece la squadra usufruirà di alcuni giorni di vacanza. Ieri intanto il Consiglio Comunale, su proposta del consigliere Marinone, ha approvato all’unanimità la mozione per far giocare all’Olimpico le gare della Champions femminile.