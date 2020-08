Le ragazze giallorosse cercano la prima vittoria

Oggi alle 17.45 la Roma di Betty Bavagnoli affronterà la Pink Bari, dopo il pareggio di una settimana fa contro il Sassuolo. La prima in campionato – scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport” – non ha soddisfatto l’allenatrice della Roma, l’occasione per riscattarsi arriva contro le pugliesi che, invece, hanno battuto il Napoli.

Probabile esordio dal primo minuto per Andressa, che si è unita in ritardo alle compagne visti i problemi a rientrare dal Brasile, dove si è anche sposata, gara dell’ex per Paloma Lazaro (in rete alla prima) e Serturini, niente da fare per Ohale.

Il pareggio dell’esordio non è andato giù all’allenatrice e alle ragazze per questo, dice ancora Bavagnoli, “mi aspetto una partita tosta, ma anche la reazione delle giocatrici dopo una settimana in cui abbiamo preparato ogni dettaglio. Serviranno tutta la grinta e la determinazione possibili”.