Le liste di Mou. Eletti & Reietti per la Roma

Niente buonuscite per i partenti: chi si impunta si allenerà con i rincalzi Ibanez e Diawara sul mercato: idea Bailly

La definizione più originale arriva dal ventre di Trigoria. "Diversamente convocati", si sussurra con un sorriso, aspettando già come l’arrivo di José Mourinho coincida con l’inizio di un nuovo circo Barnum pronto a regalare spettacolo a tutti, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport Tutto questo per far capire come l’inizio del ritiro della Roma, previsto dal 5 all’11 luglio (ma con il 6 come data privilegiata), possa coincidere con l’affacciarsi di pochi volti nuovi e tanti volti vecchi, molti dei quali forse nemmeno più utili alla causa. Che cosa significa? Che a fronte di diverse assenze – i nazionali reduci dall’Europeo, a cui spetteranno le sospirate vacanze – ci saranno anche i big – tra cui Zaniolo, che ha parlato con Mou – e quei giocatori sotto contratto che si fa fatica a cedere oppure che punteranno i piedi per non andare via. Questo gruppo sarà rinforzato dai rientri dai prestiti. Temutissimi, perché tanti saranno difficili da piazzare. L’input che in questi giorni arriva di Friedkin è chiaro: non si danno buonuscite o incentivi all’esodo. Chi vuole rimanere godrà di tutte le salvaguardie previste dal contratto, ma dovrà entrare nell’ottica che la prima squadra – quella che dovrà giocare le tre competizioni – farà a meno di loro. Fra i rientri, se Florenzi, Under, Kluivert – oltre ad avere mercato – saranno valutati, occhio a Nzonzi, Coric, Bianda, Riccardi, Antonucci e diversi altri, che nelle ultime sessioni di mercato sono stati sempre collocati con qualche fatica e modesto successo. Insomma, il messaggio che filtra è chiaro: la Roma non è una mucca da mungere. Tutto ciò nelle intenzioni, perché bisognerà vedere se si coniugheranno con la realtà. Con Maggiore sempre più vicino, Diawara potrebbe essere cedibile, mentre dovrebbero essere rimandate al mittente le offerte per Villar. Il tutto smentendo l’arrivo in prestito di Puig, 21 anni, del Barcellona. In difesa invece, avendo come punti fermi Mancini, Smalling e Kumbulla, per far spazio a un nuovo acquisto il primo candidato alla cessione è Ibanez. Logico che la clausola rescissoria di 80 milioni è solo un numero, ma una buona plusvalenza sarebbe possibile. E così dall’Inghilterra potrebbe prendere quota la pista Eric Bailly del Manchester United, 27 anni, che ha raccontato di aver parlato con Mourinho dopo il suo sì alla Roma e di sperare di ritrovarlo un giorno.