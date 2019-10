Le giallorosse calano il poker, prima gioia per Thomas

Seconda vittoria di fila per la Roma di coach Bavagnoli ed esordio col Milan, da dimenticare, ormai archiviato. In un assolato Tre Fontane, davanti a un migliaio scarso di spettatori, le giallorosse hanno battuto 4-0 l’Empoli in una gara senza storia, eccezion fatta per la parte centrale della ripresa, quando le toscane, complice anche il rilassamento della Roma, hanno provato senza fortuna a riaprire il match.

La Roma – scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport” – è partita subito forte andando in vantaggio dopo un paio di minuti con la svizzera Vanessa Bernauer. Il raddoppio, sempre nel primo tempo, porta la firma della francese Lindsey Thomas, al primo gol con la maglia giallorossa. Nella ripresa, invece, sono salite in cattedra le italiane per chiudere i conti: prima il 3-0 è arrivato grazie ad Agnese Bonfantini, mentre il poker porta la firma di Annamaria Serturini. Tra le stelle arrivate in estate ieri ha brillato quella di Manuela Giugliano, cresciuta col passare dei minuti nonostante con l’Italia avesse accusato un fastidio muscolare, mentre ha giocato solo gli ultimi minuti la brasiliana Andressa, che però dopo essere andata in nazionale aveva fatto solo la rifinitura con la Roma.

“Era importante vincere – ha confermato Bavagnoli – ma soprattutto far vedere quei piccoli miglioramenti su cui stiamo lavorando rispetto alle carenze che abbiamo mostrato in precedenza. Non ci possiamo permettere pause, dobbiamo essere sempre aggressive”.