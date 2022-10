Le giallorosse a valanga col Parma. Oggi sorteggi Champions pure per la Juve

Roma e Juventus accelerano in chiusura della quinta giornata di Serie A femminile e arrivano col sorriso al sorteggio dei gironi di Champions League si legge su La Gazzetta dello Sport. Oggi alle 13, nell’urna di Nyon, avremo per la prima volta due squadre italiane (Juve in terza fascia, Roma in quarta, non possono finire nello stesso gruppo). Nelle partite di ieri, cinquina delle giallorosse al Parma, con le doppiette delle norvegesi Haavi e Haug e un gran gol dalla distanza di Valentina Giacinti. Le campionesse d’Italia sono tornate al successo battendo 3-0 il Pomigliano, con le firme di Cantore, Caruso e Zamanian.