Le frecce di Mourinho: Celik e Zalewski, alternative per un poker super offensivo

Anche qui stesso discorso fatto per la fascia destra, con spinta e propulsione offensiva con entrambi le soluzioni. Anche se rispetto alla coppia formata da Karsdorp e Celik, questa di sinistra sembra intercambiabile con la difesa a tre, molto meno con quella a 4 (considerando che Zalewski non è mai stato un terzino, anche se lo scorso anno a volte lo ha fatto per esigenze tattiche).