Le colpe di Serra, le manette di Mourinho: i rischi della Roma

Tredici anni dopo, riecco le manette di Mourinho. Nel febbraio del 2010, dopo un’ Inter-Sampdoria diventata celebre proprio per quel gesto, fu tutto spontaneo: presunta ingiustizia, polsi incrociati, scrive Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport. Non si può dire altrettanto stavolta: l’immagine è stata postata sui social a freddo. Eppure il clamore è stato comunque grande, perché José sa come crearlo. E anche in questa circostanza è riuscito a trasformarsi in vittima: lui vessato dalla Corte sportiva d’appello, che non gli ha tolto nemmeno uno dei due turni di squalifica (e così salterà, oltre al Sassuolo, anche il derby di domenica 19). Il caso è noto, se ne parla ormai da due settimane, cioè da quando la Roma è crollata a Cremona e Mou è stato espulso per una lite con il quarto uomo Serra. Il quale, nella circostanza, ha sicuramente sbagliato, tant’è vero che gli è arrivato il deferimento da parte della Procura federale (e la sua carriera è adesso a forte rischio).