Lazio-Roma, sfida totale. Lotito e i Friedkin strade diverse ma i conti tornano

Il presidente biancoceleste ha speso subito 75 milioni e si è caricato altri 550 di debiti, alzando finora 6 trofei. Dan ha investito 800 milioni: per lui la Conference vinta nel 2022

Redazione

Sarebbe bello, un giorno, vederli insieme ai Musei Vaticani, davanti al celebre affresco di Raffaello intitolato "La scuola di Atene", scrivono Stefano Cieri e Massimo Cecchini su La GAzzetta dello Sport. Chissà. Forse Dan Friedkin si riconoscerebbe in Platone che con il dito indica il cielo - dove volteggiano gli aerei che il presidente della Roma adora - e Claudio Lotito in Aristotele, che con la mano sposta l’attenzione sulla terra, che il numero uno della Lazio ha imparato a far fruttare. Diversi, in fondo, lo sono in tutto, probabilmente anche nel modo di amare le loro squadre. Più distaccato e (per forza di cose) più lontano lo statunitense, che ha nel calcio solo uno dei suoi tanti business; più passionale e coinvolto il romano, che vive il nostro football anche come un luogo in cui per certi versi continuare a fare quella politica che lo ha portato a Palazzo Madama in qualità di senatore. A dividerli, però, domani non ci sarà il solito Atlantico, perché Friedkin sarà al derby cercando una nuova gioia che Lotito vorrà negargli, visto che entrambi hanno come obiettivo - oltre che la supremazia calcistica cittadina - anche l’approdo nella prossima (e più ricca) Champions.

Una cosa, però, li accomunerà: la speranza che la Stracittadina non diventi vetrina di razzismo. Stante la situazione internazionale in Israele e a Gaza, sul fronte della Questura si teme che ultrà in cerca di ribalta ne approfittino per introdurre striscioni anti-ebraici o si producano in cori sullo stesso stile. Sarebbe il modo peggiore per mandare in mondovisione la città di Roma, per cui i due presidenti investono tanto a livello d’immagine.

Un capitolo, quello dei valori, al quale Claudio Lotito ha ispirato l’intera sua gestione che il prossimo anno, nel 2024, toccherà i venti anni di durata (è già adesso il presidente più longevo della storia del club). Dall’aspetto morale nella scelta dei giocatori all’obbligo di contenere le spese, Lotito ha varato un modello di società sostenibile.

Dal punto di vista degli investimenti, la proprietà statunitense teme pochi confronti. Dal giorno del suo insediamento (6 agosto 2020) compresi i 199 milioni serviti per acquistare il club, il «Friedkin Group» ha investito circa 800 milioni, considerando anche le spese servite per uscire dalla Borsa (ed è un’altra differenza con le strategie di Lotito). Non basta. Ingaggiando nel 2021 Mourinho la Roma ha scelto di pagare l’ingaggo più alto della sua storia (8 milioni) fra allenatori e calciatori.

