Lazio, Lotito: “Scudetto, perché no?”

Il presidente: "Tutto è possibile, lo ha dimostrato la storia. Possiamo fare come il Leicester in Premier"

"Con Sarri c’è armonia, e dove c’è armonia c’è ricchezza. Non a caso siamo arrivati secondi in A. Secondi, dico: di cosa parliamo? E non perché la Juve è stata penalizzata, lo saremmo stati lo stesso, anche se avessero avuto quei dieci punti in più. Dicevano che saremmo arrivati noni, decimi..." ha detto Claudio Lotito, presidente della Lazio, intervistato da Stefano Agresti su la Gazzetta dello Sport.