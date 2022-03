Lazio, dubbi sulle fasce: Lazzari e Marusic sono i favoriti

Il tridente d'attacco sarà composto da Felipe Anderson, Immobile e Pedro

La squalifica di Zaccagni semplifica le scelte di Sarri in avanti, dove il tridente sarà composto da Felipe Anderson, Immobile e Pedro, come riporta La Gazzetta dello Sport. Nessun dubbio pure a centrocampo, col trio Milinkovic-Leiva-Luis Alberto (Cataldi, al rientro dopo l’infortunio, parte dalla panchina). In difesa la coppia centrale sarà formata dagli azzurri Luiz Felipe e Acerbi, mentre sulle fasce quattro giocatori si giocano due posti. Lazzari e Marusic sono favoriti su Patric e Hysaj, ma la decisione sarà presa solo all’ultimo momento.