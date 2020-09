L’avvocato Grassani: “Decisione corretta. Ribaltarla sarà difficile”

L’avvocato Mattia Grassani, intervistato da Massimo Cecchini de “La Gazzetta dello Sport”, parla del caso Diawara, che ha portato il giudice sportivo ad annullare lo 0-0 del Bentegodi e ufficializzare la sconfitta a tavolino della Roma.

Avvocato Grassani, la decisione appare rispondente a norme e regolamenti sportivi?

Il Giudice Sportivo ha correttamente applicato la normativa, risultando la decisione in commento esente da vizi, specie alla luce della motivazione. La pronuncia non fa una piega, trattandosi di un caso sovrapponibile a quello di Ragusa del Sassuolo del 2016. Possiamo parlare di verdetto pressoché annunciato.

Si spiega una svista del genere?

Non conosco le dinamiche ma una società in Serie A, per giunta quotata in Borsa, da una vicenda del genere subisce danni non solo tecnici, ma anche di immagine che non verranno cancellati facilmente. Errori del genere rappresentano un’anomalia del sistema.

Che cosa può succedere in appello?

I margini di riforma di una pronuncia come quella in esame, tenuto conto delle motivazioni e della loro linearità, appaiono ridotti. Teniamo anche conto che in primo grado il procedimento è stato attivato d’ufficio e non su reclamo del Verona, tanto eclatante era la irregolare posizione di Diawara.