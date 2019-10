L’avviso di Neuhaus: “All’Olimpico per vincere. Che peccato non sfidare De Rossi”

Florian Neuhaus è uno dei talenti del Borussia Moenchengladbach che sta incantando la Germania. “Questo club è l’ideale per crescere” ha detto in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni del prossimo avversario della Roma in Europa: “Non vedo l’ora di affrontarli giovedì. Sono proprio queste le partite che fanno crescere e che permettono di fare esperienza”.

Per il Borussia è una gara da dentro o fuori?

Sappiamo di essere sotto pressione in Europa League, dove abbiamo raccolto solo un punto in due partite, ma sappiamo anche di avere qualità, altrimenti non saremmo primi in Bundesliga. Dobbiamo cominciare a vincere anche in campo internazionale, e questo sarà il nostro obiettivo nella gara con la Roma. Per noi sarà una sfida ricca di significato».

Cosa teme della Roma?

Non è più la squadra che arrivò in semifinale di Champions League, ma hanno comunque ottimi giocatori. Penso a Dzeko che in Germania ha lasciato un’impronta. Dovremo essere preparati, sarà una partita di alto livello. Solo una cosa mi dispiace…”.

Quale?

Che non ci sia De Rossi, giocatore meraviglioso. Mi sarebbe piaciuto giocarci contro».

Quali sono i punti di forza del Borussia?

Siamo bravi nella fase di non possesso. Pressiamo a tutto campo, e dietro siamo molto compatti. Giocare contro di noi non è facile. In questo momento riusciamo anche a concretizzare i contropiede che creiamo. Abbiamo attaccanti che hanno feeling col gol, quindi possiamo segnare in qualsiasi momento.