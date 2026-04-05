Lautaro e Malen, Inter-Roma show con i super bomber

Volate alto, regalateci una grande partita, ne abbiamo bisogno. Questo si chiede a Inter-Roma di stasera, giorno di Pasqua. Il calcio italiano non risorgerà stanotte, si prevedono tempi lunghi, ma la Serie A deve alzare il livello. Ci appelliamo a Lautaro Martinez e a Donyell Malen, i centravanti mignon della Serie A. Piccoli e forti, che dimostrano come l'altezza sia un valore del tutto relativo. Lo scrive Sebastiano Vernazza su La Gazzetta dello Sport. Lautaro e Malen sono attaccanti diversi e potrebbero integrarsi. Lo scatto di Malen è potente e rapido, il destro di Lautaro è sensibile e sa essere preciso. Anche se per diversi obiettivi, scudetto e Champions, stasera a San Siro si giocherà quasi uno spareggio. L'Inter ha bisogno dei tre punti per non farsi risucchiare da una delle inseguitrici, alla Roma serve una vittoria per non perdere contatto con il Como al quarto posto. Un pareggio sarebbe poco utile a tutte e due: volare bassi non conviene.