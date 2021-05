L’attacco di Mou. Micki-Dzeko, la Roma vuole andare avanti così

Il tecnico e Pinto convinti di tenere i due. L’armeno però entro il 31 può svincolarsi

Nel derby di sabato, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, la Roma non solo ha vinto un po’ a sorpresa, ma ha anche ritrovato d’incanto due pedine fondamentali come Edin Dzeko e Henrikh Mkhitaryan, che potranno essere tali anche nella prossima stagione. Già, anche se poi bisognerà decidere un po’ di cose, ad iniziare dal rinnovo del contratto dell’armeno. La voglia della Roma e di Mourinho, però, è di andare avanti ancora con entrambi. Dzeko ha dimostrato di poter essere ancora importante per la Roma. Mourinho lo apprezza per qualità, partecipazione alla manovra e regia offensiva. Per un allenatore che gioca in verticale sfruttando le fasce il centravanti bosniaco è utile. Mou e Pinto stanno pensando di andare avanti ancora con lui, visto e considerato che sostituire Dzeko vorrebbe dire fare un investimento di almeno 25-30 milioni di euro. E invece il g.m. e l’allenatore della Roma quei soldi vorrebbero spostarli altrove, su altri ruoli oggi scoperti come il portiere, il difensore centrale dominante (considerando la situazione di Smalling) e il terzino, possibilmente capace di giocare su entrambi le fasce (come Nuno Tavares). Magari si cercherà di convincere Edin a spalmare l’ingaggio del prossimo anno (7,5 milioni di euro) su due esercizi economici. Entro fine mese, invece, Mkhitaryan deve far sapere alla Roma cosa vuole fare. Pinto ha già esercitato il diritto d’opzione della Roma, Micki può svincolarsi entro il 31 maggio con una semplice pec in cui ufficializza di non voler restare. In caso contrario il rinnovo sarà automatico. Mourinho ha già fatto sapere a chi di dovere che il passato è passato e che le incomprensioni di Manchester sono nel dimenticatoio. E dopo lo Spezia ci si metterà a tavolino per cercare di convincere Micki a restare ancora in giallorosso.