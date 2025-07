L’ansia di Gasperini, vuole altri cinque acquisti

Quel «sono preoccupato, adesso si tratta di accelerare» di Gian Piero Gasperini di sabato pomeriggio - subito dopo l'amichevole con il Trastevere - racchiude dentro di sé tante cose: un po' di ansia, un po' di legittima paura ma soprattutto tanta voglia di far bene, scrive La Gazzetta dello Sport. E di partire con il piede giusto, subito forte. Ecco perché il nuovo allenatore della Roma sta mettendo pressione su Ricky Massara da giorni, anche da prima del via del ritiro di Trigoria. Perché sa che la lente d'ingrandimento su di lui è ben fissa e una falsa partenza gli creerebbe più di un problema. La lista Gasperini già prima del via aveva consegnato una lista di 6 giocatori, di cui 4 destinati ad essere titolari. Ma oggi non bastano più, perché senza Rios il Gasp ne vuole addirittura sette. Due sono gia arrivati e sono El Aynaoui e Ferguson, un terzo (Wesley) è in procinto di sbarcare. Poi c'è un difensore centrale (che la Roma e Gasp hanno individuato in Ghilardi del Verona, ma sul giocatore c'è il Betis e può piombarci anche la Fiorentina per "salvare" il suo 50% del cartellino), un trequartista sinistro (dove potrebbe andare a giocare anche O'Riley del Brighton, ma ai giallorossi piace pure Nusa del Lipsia), un cambio di Angelino (Salah-Eddine non ha un gradimento ecce-zionale) e un altro centrocampista che sia quello che doveva essere Rios nella testa del Gasp.