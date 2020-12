Lady Dzeko e lady Pellegrini contro la violenza sulle donne

Il calendario ‘Amami e basta’ è stata la prima iniziativa, ma non l’unica. Ieri mattina Amra Dzeko e Veronica Pellegrini sono andate a far visita alle mamme e ai bambini del centro Ceis per donne vittime di violenza alla Montagnola. Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport‘, insieme a Babbo Natale hanno consegnato tablet e regali, si sono emozionate con i piccoli ospiti di varie nazionalità e si sono intrattenute oltre un’ora, portando un messaggio di speranza: “Siamo qui con il cuore, non siete sole”, hanno detto le mogli del capitano e del vice-capitano.