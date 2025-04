L’addio di Hummels: “Tutto bellissimo, sarà dura”

Un addio è quasi sempre una sorpresa, ma in questo caso i segnali erano forti da tempo. Mats Hummels fissa il chiodo sul muro, gli scarpini ce li appenderà tra poco meno di due mesi quando terminerà la sua avventura con la Roma e raggiungerà il figlio che vive in Germania con l'ex moglie. L'ultimo capitolo di una carriera incredibile. Il campione tedesco, infatti, ieri ha annunciato il ritiro dalle scene. Lo scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Lo ha fatto con un video commovente in cui il 36enne ha ripercorso le tappe della sua vita calcistica. Sotto il video migliaia di messaggi anche dei giocatori della Roma che hanno visto in Hummels un esempio. Anche dopo l'erroraccio di Bilbao, che è costato l'Europa League, anche dopo le tante panchine che hanno contraddistinto un'annata anomala. "Danke Mats", ha scritto la Roma sui suoi pr0fili social. Hummels ha ancora 8 battaglie da affrontare e una promessa da mantenere: "Finiremo sopra la Lazio", disse a gennaio.