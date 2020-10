La vetrina azzurra, poi gli allenamenti da solo. Ma El Shaarawy a gennaio può tornare alla Roma

La trattativa che doveva riportare El Shaarawy a Roma è saltata proprio in extremis. Così il Faraone è rimasto un giocatore dello Shanghai Shenhua. Ma solo di fatto. Perché in Cina il 16 ottobre inizieranno i playoff, durata due settimane, con lo Shenhua impegnato il 18 nel derby con il SIPG, l’altra squadra di Shanghai. Pronostico sbilanciato verso il SIPG, ma anche volendo tornare in Cina per Stephan non ci sarebbe modo di giocare, dovendo rispettare le due settimane di quarantena previste per chi rientra dall’estero, scrive Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Ed allora, finiti gli impegni con gli azzurri, Stephan resterà a Roma, a casa sua, allenandosi da solo fino a gennaio.

Tra la Roma e El Shaarawy il discorso non si è ancora chiuso. In questo mercato, alla fine, il ritorno del Faraone è saltato esclusivamente per una questione di tempi. E allora se ne riparlerà a gennaio, anche se molto dipenderà dalla posizione in cui sarà la Roma. Se dovesse girare a dovere, il ritorno di Stephan sarebbe la classica ciliegina sulla torta.