La terza maglia divide ma vince. In 60 mila anche con l’Atalanta

In tanti l’hanno bocciata perché "i colori non sono quelli della Roma", ma qualcuno ha anche gradito, soprattutto i collezionisti

La terza maglia , quella che non fa impazzire Josè Mourinho , ha debuttato ieri sera contro l’ Helsinki in Europa League con una vittoria ed è quindi, quantomeno, una maglia fortunata, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

I tifosi, in merito, si sono divisi: in tanti l’hanno bocciata perché "i colori non sono quelli della Roma (nera e rosa, ndr)", ma qualcuno ha anche gradito, soprattutto i collezionisti. In ogni caso, indipendentemente dalla maglia, l’Olimpico ha presentato un bel colpo d’occhio, con 60mila spettatori e l’ennesimo tutto esaurito.