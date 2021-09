La tentazione di Mou: Abraham con Shomurodov, 60 milioni di gol

Molto dipenderà dalle condizioni di Pellegrini e Zaniolo, tornati entrambi acciaccati dalla nazionale

E se domenica sera Mourinho tirasse fuori il coniglio dal cilindro, schierando per la prima volta dal via Abraham e Shomorudov insieme? Potrebbe essere la soluzione a sorpresa per andare a caccia della quinta vittoria consecutiva, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Molto dipenderà dalle condizioni di Pellegrini e Zaniolo, tornati entrambi acciaccati dalla nazionale. Il capitano vorrebbe giocare, anche perché davanti c’è quel Sassuolo che lo ha lanciato nel grande calcio, ma sia lui sia Zaniolo dovranno aspettare domani per capire se domenica sera potranno davvero essere in campo all’Olimpico o meno. In caso contrario, sarà un attacco revolution quello che Mourinho andrà a varare contro la squadra di Dionisi. Con una eventuale certezza (Carles Perez al posto di Zaniolo, considerando anche la buona partenza che ha avuto lo spagnolo) e una possibilità: lanciare Shomurodov in fascia, a sinistra, spostando Mkhitaryan alle spalle di Abraham. Una soluzione che Mourinho ha in testa, come ammesso da lui stesso tempo fa, anche per convivere i due principali investimenti dell’era Friedkin: Abraham è costato 40 milioni di euro (più 2 di bonus), Shomurodov 17,5 (più, anche qui, altri 2,5 di bonus). In tutto circa 60 milioni e la voglia di vederli presto uno al fianco dell’altro.