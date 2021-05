La strigliata di Fonseca: “I soliti errori”. Micky apre

L'armeno: "Non ci sono scuse, dobbiamo studiare e analizzare per i prossimi anni. Voglio vedere questa squadra il più in alto possibile"

All’intervallo la strigliata di Fonseca deve essere stata di quelle forti, scrive Massimo Cechini su La Gazzetta dello Sport. “Nel primo tempo non abbiamo giocato –spiega l’allenatore- non abbiamo fatto niente e non siamo stati aggressivi. Ho detto ai ragazzi che così non avremmo cambiato il risultato. E’ difficile spiegare questo atteggiamento, in molte partite la squadra ha reagito dopo aver sofferto. E’ soprattutto una questione mentale, ci creiamo sempre gli stessi problemi“. Mkhitaryan ammette: “Non è la Roma che vogliamo vedere. Abbiamo iniziato malissimo, per fortuna che poi abbiamo pareggiato. Potevamo perdere, spero che il prossimo anno la squadra farà meglio. Ci è mancata esperienza, abbiamo una squadra giovane. Non ci sono scuse, dobbiamo studiare e analizzare per i prossimi anni. Voglio vedere questa squadra il più in alto possibile“.