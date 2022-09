La stagione dei rinnovi: il poker di Pinto per costruire la nuova Roma

Cristante e Zaniolo le priorità. Poi spazio a Spinazzola e l'adeguamento di Zalewski. In estate il monte ingaggi non è cresciuto

Le ferie, per chi è un operatore di mercato, è noto che sia più facile farle a settembre piuttosto che in altri periodi dell'anno. Per questo i sussurri di Trigoria raccontano come il general manager Tiago Pinto voglia santificare questa sosta del campionato per le nazionali con alcuni giorni di meritato riposo. Intanto la Roma ha quattro operazioni che intende cominciare a mettere in piedi, ognuna con le opportune differenze. La più mediatica è senz'altro legata al rinnovo di Nicolò Zaniolo. Dopo la mancata cessione estiva, infatti, la dirigenza sa bene come - scrive Massimo Cecchini su 'La Gazzetta dello Sport' - l'attaccante sia disponibile a rinnovare il legame che ha con la Roma fino al 2024. Però, se la sua valutazione sul mercato è stata di circa 60 milioni, è logico che desideri uno stipendio in linea con il suo valore. Cosi, se ora guadagna con i bonus circa 2.5 milioni, adesso pare difficile che si accontenterà di meno di 4 milioni. La sensazione è che l'accordo si possa trovare, e addirittura fino al 2027.

Discorso per certi versi analogo è quello relativo a Cristante. Il centrocampista, 27 anni, è considerato un vero leader della Roma, che in estate aveva avuto diverse richieste per cederlo. Il pensiero in effetti era stato anche fatto, ma con soddisfazione di tutti Bryan è rimasto. Il suo contratto scade nel 2024 e, guadagnando attualmente intorno ai 2,3 milioni, vorrebbe anche lui salire intorno ai 4 milioni, comprendendo anche i bonus. Pur se adesso fuori dalle convocazioni per questioni di condizione, anche Leonardo Spinazzola è fra i vincitori dell'Europeo. L'esterno adesso comincia davvero a togliere la ruggine mentre la scadenza del suo contratto si sta avvicinando anche per lui (2024). Attualmente Spinazzola, 29 anni, guadagna 3 milioni ed è possibile che un quadriennale alla stessa cifra, magari con bonus, possa soddisfarlo.

Chi affronta delle problematiche diverse rispetto agli altri è Nicola Zalewski. Il ragazzo ha solo 20 anni e un contratto in corso fino al 2025. Quando però lo ha sottoscritto, non aveva il ruolo centrale che si è conquistato adesso nella squadra, quindi lo stipendio di 500mila euro non corrispondono più al suo reale valore e all'apporto che dà alla squadra. Cosi, prolungando fino al 2027, vorrebbe passare almeno a 1,5 milioni a stagione di base, per poi vedere il suo ingaggio crescere col passare degli anni, legandolo magari a facili bonus. Anche qui, un'operazione che sembra assai possibile, perché per Zalewski la Roma è la sua casa. Morale: questo poker di rinnovi è nelle mani di Pinto e dei Friedkin.